F1 calendario: Ecco la nuova stagione 2020 

Ecco qual è il calendario delle gare previste nella stagione 2020. Ci sarà l’esordio assoluto del Vietnam, il ritorno della tappa in Olanda. S’inizia il 15 marzo in Australia e si terminerà il 29 novembre in Australia. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore dell’ultimo Gran Premio del 2019 di Abu Dhabi la Formula1 già guarda al 2020. Il calendario è stato ufficializzato a Colonia dal Consiglio Mondiale del Motorsport e ha confermato i circuiti, le date rendendo noti i 22 Gran Premi, ma quali saranno le novità?

F1 calendario 2020 la novità assoluta, le conferme, le date e i circuiti

Nel circus delle monoposto farà il suo ingresso per la prima volta, in assoluto, il Vietnam con il circuito di Hanoi, ritorna invece la tappa olandese di Zandvoort. Per tutti gli appassionati dei motori la stagione avrà inizio, come di consueto, in Australia il 15 marzo prossimo e finirà, secondo tradizione, proprio ad Abu Dhabi il 29 novembre. La pausa estiva, per team e piloti, avrà inizio il 2 agosto dopo il Gran Premio d’Ungheria, a Budapest, del 2 agosto. I motori torneranno a risuonare il 30 agosto con il Gp Spa-Francochamps, in Belgio mentre il 6 settembre a Monza avrà luogo il Gran Premio d’Italia.

Il calendario del 2020

15 marzo: Gp d’Australia (Melbourne)

22 marzo: Gp del Bahrain (Sakhir)

5 aprile: Gp del Vietnam (Hanoi)

19 aprile: Gp della Cina (Shanghai)

3 maggio: Gp d’Olanda (Zandvoort)

10 maggio: Gp di Spagna (Barcellona)

24 maggio: Gp di Monaco (Montecarlo)

7 giugno: Gp dell’Azerbaigian (Baku)

14 giugno: Gp del Canada (Montreal)

28 giugno: Gp di Francia (Le Castellet)

5 luglio: Gp d’Austria (Spielberg)

19 luglio: Gp di Gran Bretagna (Silverstone)

2 agosto: Gp d’Ungheria (Budapest)

30 agosto: Gp del Belgio (Spa)

6 settembre: Gp d’Italia (Monza)

20 settembre: Gp di Singapore (Singapore)

27 settembre: Gp di Russia (Sochi)

11 ottobre: Gp del Giappone (Suzuka)

25 ottobre: Gp degli Stati Uniti (Austin)

1 novembre: Gp del Messico (Città del Messico)

15 novembre: Gp del Brasile (San Paolo)

29 novembre: Gp di Abu Dhabi (Abu Dhabi).

