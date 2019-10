F1 GP USA: calendario e programma TV ad Austin

F1 Gp USA, non c’è sosta per la Formula 1 che dopo la gara in Messico torna a sprintare sulle piste di Austin, Texas nel weekend di ognissanti. Scopriamo calendario e programma Tv della F1 GP ad Austin

F1 GP USA: ad Austin terzultimo round

Dopo la recente gara disputata a Città del Mexico, è tempo per la F1 GP di sbarcare in USA, sulla pista di Austin, Texas. La situazione di classifica è ormai delineata: il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) è in vetta con 363 punti, con un vantaggio di 73 lunghezze sul suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Il “Re Nero” ha, dunque, concrete possibilità per aggiudicarsi il titolo per la sesta volta in carriera e in Texas gli basterà arrivare ottavo, anche in caso di un successo del finlandese.

Dal canto suo la Ferrari cercherà di portarsi a casa il successo di tappa, su di un tracciato che potrebbe essere adatto alle proprie caratteristiche. La SF90 però, molto performante sul giro secco, dovrà trovare la quadra in termini di costanza e, nello stesso tempo, la gestione strategica del muretto dovrà essere migliore di quella vista in Messico. Occhio anche alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, terza incomoda nella sfida tra le Frecce d’Argento e la Rossa. E spesso si sa, tra i due litiganti…

F1 GP USA: Calendario, programma Tv e orari della gara di Austin su Sky

Venerdì 1° novembre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 17.00-18.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 19.00, F1, Prove libere 1, replica

ore 21.00-22.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 24.30, F1, Prove libere 2, replica

Sabato 2 novembre: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 19.00-20.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 22.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 3 novembre: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 1.15-16.20, F1, Qualifiche, repliche distribuite nel corso dell’intera giornata

ore 20.10, F1, Gara, diretta

ore 23.00, F1, Gara, sintesi

