F1, Hamilton sale in sella alla Yamaha di Rossi

Non è uno scherzo! Avete letto benissimo il sei volte Campione del Mondo di Formula1 l’inglese Lewis Hamilton non vede l’ora di salire in sella alla Yamaha M1 di Valentino Rossi il pilota più titolato del motociclismo grazie ai suoi nove titoli mondiale conquistati. L’inglese ha confessato che guarda sempre la MotoGp. L’evento tanto atteso per questa sfida che ha trovato spazio nella stampa, avrà luogo il prossimo 9 dicembre. I due assi scenderanno in pista sul circuito motoristico Ricardo Tormo vicino a Valencia.

Lewis Hamilton e il sogno della MotoGp

Hamilton, il sei volte Campione di Formula1 ha parlato alla stampa descrivendo la sua emozione nell’impugnare il manubrio di una MotoGP. L’inglese, si sa, è un grande appassionato delle due ruote e non vede l’ora di rimettersi in sella. Il test che, come si è detto, avverrà a Valencia fra non molto sarà l’occasione per Lewis di realizzare un sogno che il più delle volta riesce a concretizzare.

Hamilton e Rossi due grandi appassionati di motori

Un evento questo che unirà i due velocissimi mondi delle quattro e delle due ruote. Sia Lewis Hamilton che Valentino Rossi, sono dei grandi appassionati di motori e sanno come interpretare le piste. Quindi il 9 dicembre se l’inglese si cimenterà in sella alla Yamaha, il Dottore, dal canto suo, salirà a bordo della Mercedes.

L’inglese svela un suo personalissimo segreto: guarda da sempre la MotoGp perché all’interno del team ci sono numerosi appassionati delle due ruote che sfrecciano a tutta velocità e questa è un’emozione che, sin da bambino, ha sempre voluto provare perché è un’impresa “da duri”! Hamilton poi ha delle parole di elogio per Rossi sottolineando che essere in pista con l’asso di Tavullia sarà per lui un sogno che si realizzerà e un onore perché Valentino è un’icona di questo sport che gli ha permesso di conquistare tanti traguardi.

