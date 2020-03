F1, Marko: “Punire la Ferrari con 15 o 20 milioni di euro sarebbe poco”

Helmut Marko si è affrettato a criticare l’accordo confidenziale raggiunto dalla FIA e dalla Ferrari sul motore della Scuderia del cavallino rampante l’anno scorso. Il consulente della Red Bull è molto sorpreso che la Federazione non renda pubblici i suoi risultati di ricerca ai rivali della ferrari, ricordando che se hanno imbrogliato, hanno perso di guadagnare milioni di euro a causa loro. Marko è davvero arrabbiato per l’accordo riservato raggiunto dalla FIA e dalla Ferrari.

Helmut Marko critica l’accordo segreto raggiunto da FIA e Ferrari

L’austriaco si rammarica che la Federazione non spieghi cosa è successo e sospetta che la Ferrari abbia imbrogliato, il che lo porta a pensare che i suoi rivali debbano essere squalificati e che la Red Bull finisca in seconda posizione nel campionato costruttori del 2019 ottenendo e molti più soldi come premio. ” Il comportamento della FIA è un vero scandalo ” , afferma Marko nelle dichiarazioni del giornale tedesco Auto Motor und Sport.

“Abbiamo perso un importo a due cifre finendo al terzo posto anziché secondi, non solo perché il secondo riceve di più, ma anche perché i nostri contratti di sponsorizzazione sono legati alle prestazioni. Immagino che la stessa cosa accada con gli altri team. Dobbiamo presumere che li avremmo sconfitti in pista se non fosse successo nulla al motore “, afferma Marko.

“Se hanno davvero imbrogliato, punirli con 10 o 20 milioni è poco ” , afferma Marko, che ricorda i 100 milioni di dollari con cui la McLaren è stata multata nel 2007 per lo “spygate“ e per il fatto che il team ha perso tutti i punti del campionato dei costruttori. Inoltre, Marko vede più come un vantaggio piuttosto che una punizione per il fatto che la Ferrari aiuterà la FIA a sviluppare carburanti alternativi come parte dell’accordo raggiunto da entrambe le parti.

“Se la Ferrari è impegnata nella ricerca di carburanti alternativi per la FIA, ciò offre loro un vantaggio dell’esperienza rispetto ad altri”, afferma Marko. Infine, il consulente Red Bull conferma che l’idea di inviare una lettera congiunta alla Federazione era di Toto Wolff, sebbene assicuri che non escludono di intraprendere azioni legali in modo indipendente. “Questa volta abbiamo aderito alla campagna avviata da Mercedes, ma in futuro prenderemo in considerazione le nostre opzioni e difenderemo i nostri diritti a modo nostro”, ha concluso Marko.

