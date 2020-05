Facebook lancia una nuova faccina che va a rispecchiare un po’ il periodo che tutti stiamo attraversando della quarantena e della distanza che dobbiamo mantenere, rappresenta il darsi un abbraccio, il significato è “Uniti ma distanti”, non ce l’hanno tutti, ecco come fare per averla.

Ecco la faccina con l’abbraccio lanciata da Facebook

Facebook ha introdotto una faccina chiamata “Cara”, rappresenta un abbraccio e aiuta a rappresentare lo stato d’animo degli utenti. Andrà ad affiancare le altre emoji usate più spesso dagli utenti, tipo quella con il pollice in su, il cuore, quella che piange e la faccina arrabbiata.

“Cara” è stata creata proprio per rispecchiare un po’ questo periodo e avrà vita breve come il fiore, il pollice in giù e l’arcobaleno. La rappresentazione della faccina è quella che vuole aiutare in questo periodo in quanto dobbiamo mantenere le distanze.

La faccina abbraccia un cuore, attenzione, non tutti hanno questa funzione, per questo motivo tanti non possono vederla e utilizzarla. Per poterla vedere bisogna andare sulle applicazioni App Store e Play Store e aggiornare Facebook con la sua applicazione.

Per qualche dispositivo non c’è stato bisogno di fare niente, l’applicazione si è aggiornata da sola. Per poter fare l’aggiornamento, bisogna schiacciare il tasto like per qualche momento. Per tutti quelli che accedono a Facebook da sistemi iOS la funzione abbraccio già è disponibile, mentre per chi usa Android o da desktop deve avere la pazienza di aspettare la prima settimana di maggio.

L’arrivo di questa nuova faccina, è intenta a dare un supporto a vicenda in questo periodo di emergenza mai verificatosi nella storia, era stato annunciato qualche settimane fa su Twitter dal manager di Facebook in Africa, Medio Oriente ed Europa.

Quando si va a premere sull’emoji di Facebook compare un messaggio “Anche se stiamo distanti, uniti ce la faremo”, l’obiettivo principale è quello di trasmettere conforto e affetto in questo periodo tra le persone che sono distanti.

