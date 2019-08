Facendo yoga cade dal balcone: 110 ossa rotte per la caduta

Cade dal balcone per fare yoga, la caduta gli provoca la rottura di 110 ossa, lotta fra la vita e la morte. È accaduto ad una studentessa universitaria messicana di 23 anni, è in condizioni gravissime dopo essere caduta da un balcone del suo appartamento mentre stava facendo yoga. La studentessa era conosciuta per essere molto brava e particolare per la pratica dello yoga sul suo balcone in Messico, ma ora verrà ricordata per il tragico incidente che gli è capitato.

Vediamo cosa è accaduto realmente

La specialista era solito fare esercizi un po’ particolari per lo yoga e per questo era molto conosciuta. Adesso verrà ricordata per la foto nel momento della caduta dal balcone in posizione yoga diventata virale sul web. L’amica della giovane, ha colto l’attimo in cui stava facendo una posa sulla ringhiera del balcone prima di scivolare e cadere al di sotto per circa 25 metri dal suo appartamento.

Il risultato di questa caduta? 110 ossa rotte, 11 ore in chirurgia mentre le ginocchia e le caviglie venivano ricostruite, fonti affermano che le sue ferite, sono gravi a tal punto che non possa riuscire a parlare per tre anni.

Dato gli interventi chirurgici estenuanti, ci sono voluti più di 100 donatori di sangue. I vicini hanno affermato che spesso la ragazza usava quel balcone per i suoi esrcizi, accertamenti fatti da periti non hanno riscontrato nessun danno subito dal balcone, di conseguenza è stato un tragico incidente. Purtroppo, un esercizio fatto per divertimento, si è trasformato in tragedia, ora la ragazza lotta tra la vita e la morte.

