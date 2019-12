Fai attenzione quando mangi le banane, non buttate la buccia: ecco perché

Fai attenzione a quando mangiate le banane, non buttate via le bucce, commettere un grande errore. È probabile che questo frutto da parecchi viene sottovalutato dimenticandoci poi è uno dei frutti più nutrienti e completi. Questo frutto è ricco di fibre e potassio, fa bene al nostro corpo ma sbagliamo a buttare via la buccia, vediamo perché.

Quando mangi una banana non buttare via la buccia, vediamo perché

Quando mangiamo la banana la nostra tendenza è di buttare via la buccia, la nostra ignoranza non ci fa capire l’importanza di conservare la buccia in quanto si può usare per fare molte cose positive.

A parte quello che fanno tutti, buttarla nel cesto della spazzatura, la buccia di banana, non vogliamo esagerare ma dietro attenta pulizia è anche commestibile. Andiamo oltre, basta semplicemente strofinarla sull’argenteria che luccichera’ o si possono pulire le scarpe.

Per non parlare poi degli ottimi risultati che ha sulla pelle e i grandi benefici che si hanno sull’igiene. Sulla pelle ha un grande effetto lenitivo, va a contrastare molto efficacemente pruriti e rossori, ottima dopo aver subito una puntura di zanzara. Da provare per chi soffre di occhiaie, dopo poco che avete strofinato la buccia di banana sotto alle occhiaie, avrete uno sguardo davvero luminoso.

Basta pensare che la parte interna della buccia ha un effetto anti-age in quanto in quella parte troviamo vitamina A, B e E, ferro, potassio e magnesio, tutte ottime sostanze che servono a rallentare l’invecchiamento della pelle e ottima anche per evitare l’insorgere delle rufghe.

Altre due caratteristiche della buccia di banana è che un ottimo sbiancante per i vostri denti, ed è naturale, in ultima analisi, la potete usare per eliminare le verruche.

Tutto questo elencato corrisponde a realtà e se decidete di pulirla per bene ed assaggiarla non sarà una cattiva idea.

