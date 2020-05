Fantasma immortalato da Google Maps: le immagini

Una serie di immagini agghiaccianti hanno catturato l’attenzione di migliaia di utenti di Internet nei principali social network. Un giovane uomo è riuscito a catturare in un video diventato virale quello che sembra essere il fantasma di una ragazza. L’autore del filmato ha detto che stava navigando su Google Maps quando si è accorto dell’immagine terrificante. Il video virale di Tik Tok ci mostra la posizione esatta della terrificante scoperta, è una cabina abbandonata nel mezzo di New Orleans. Il giovane avvicina persino l’immagine in modo da poter vedere la sagoma di quella che sembra essere una ragazza fantasma in mezzo al nulla.

Il presunto fantasma di una ragazza immortalato da Google Maps, l’immagine resa virale da TikTok

L’autore della clip afferma che la sua sorpresa è stata grande quando ha scoperto una strana ragazza fantasma bloccata nella finestra di quella casa abbandonata. Come previsto, il materiale audiovisivo è diventato una tendenza tra gli utenti di Internet, che non hanno esitato a condividerlo attraverso i principali social network.

Attualmente, Google Maps ha offuscato la scena in cui si vede la ragazza fantasma. Questo fatto ha fatto nascere diverse domande agli utenti convincendoli ulteriormente della natura agghiacciante e paranormale di quella figura.

La maggior parte delle scoperte paranormali che Google Maps e Google Street View hanno fatto vengono rapidamente smentite dalle persone che abitano in quei luoghi. Tuttavia, l’immagine di questa ragazza fantasma non è stata chiarita da nessuno, il che la rende il tutto ancora più inquietante.

