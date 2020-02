Fantasma presso la Facoltà di Psicologia dell’Università in Messico

Una figura sconosciuta è stata immortalata in una delle sale della Facoltà di Psicologia dell’UNAM, Università nazionale del Messico che molti utenti di Internet classificano come un “Fantasma”. L’immagine è stata scattata da uno studente dopo le 22 di qualche giorno fa ed è stata caricata sulla pagina Storie e leggende della FaPsi UNAM. Nell’immagine si vede un corridoio con alcune lampade spente. Nella parte inferiore della foto è possibile distinguere una macchia bianca che ricorda una faccia. Dopo la pubblicazione della foto molti utenti hanno parlato di eventi “paranormali” che si sarebbero verificati nel corso degli anni all’interno dell’Università.

Un fantasma sarebbe stato immortalato da uno studente presso la facoltà di Psicologia dell’università nazionale del Messico

La questione è andata così lontano che alcuni studenti si sono già già organizzati per svolgere un’esplorazione urbana all’interno di quella Facoltà e forse per immortalare qualche fenomeno paranormale. Ovviamente come sempre accade in questi casi, sul web ci si divide tra chi pensa si tratti di un vero e proprio fantasma e chi invece parla di illusione ottica o fake. Non è la prima volta che presso una facoltà universitaria si verificano avvistamenti di fantasmi. Spesso infatti scuole e università sono terreni fertili per storie e leggende legate a fantasmi e al paranomale.

