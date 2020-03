Fantasmi: Una dimora infestata nella California del Nord offre tour virtuali

La diffusione dell’epidemia di Coronavirus ha spinto musei, zoo e luoghi famosi in tutti gli Stati Uniti a organizzare spettacoli virtuali, ma (per quanto ne sappiamo) questo è il primo tour virtuale dall’aldilà. La casa dei fantasmi più famosa della California, la Winchester Mystery House di San Jose offre ora video tour gratuiti mentre il palazzo è attualmente chiuso a causa della pandemia di COVID-19. Una volta la più grande residenza privata negli Stati Uniti, la fama sinistra di questa casa ebbe inizio quando la padrona di casa, Sarah Winchester, ereditò una grande fortuna dal suocero, Oliver Winchester, produttore del famoso fucile, e si trasferì da New Haven in Connecticut a San Jose.

Winchester arrivò a credere che la sua famiglia e la sua fortuna fossero infestate da fantasmi e iniziò a costruire una casa come un modo per eludere i fantasmi di tutte le persone che erano cadute vittime del fucile di Winchester. Dal 1886 fino alla sua morte nel 1922, la costruzione non cessò mai nella strana nuova dimora, che al suo apice comprendeva 200 stanze, 10.000 finestre, 47 caminetti e 2.000 porte. La casa è progettata per confondere: le scale non portano da nessuna parte e finiscono ai soffitti, gli armadi e le porte si aprono sulle pareti, piccole stanze sono costruite all’interno di grandi stanze, balconi e finestre sono dentro piuttosto che fuori, i camini si trovano in piani al di sotto del soffitto e i pavimenti hanno lucernari.

Avvistamenti di fantasmi sono comuni a Winchester. Numerosi turisti durante i tour dicono di essere stati toccati, inoltre sia gli ospiti che i lavoratori hanno affermato di aver incrociato dentro la casa “Clyde”, un uomo baffuto a volte visto spingere una carriola nel seminterrato o tentare di riparare il camino nella sala da ballo indossando una tuta bianca e un cappello da boater vittoriano. Su Facebook un tour virtuale della casa sarà mostrato in determinati giorni alle ore 13 ora locale.

