Fare le chiamate su WhatsApp senza aprire l’applicazione, ecco come

Con gli ultimi aggiornamenti l’applicazione verde più usata al mondo, WhatsApp, è riuscita a diventare anche forse quelle più versatile fra tutte le altre app, sue contemporanee. Con esso possiamo inviare messaggi, ma anche video, audio, canzoni, immagini ed altri documenti che possono aiutarci nel lavoro e non solo. Possiamo chiamare e videochiamare più persone, ma pensavate di poterlo fare anche senza aprire l’app?

Come fare le chiamate su WhatsApp senza aprire l’applicazione

Voi penserete a cosa possano servire queste funzioni se già abbiamo i nostri operatori telefonici che ci permettono di fare lo stesso.

Beh, qualora voi foste all’estero e magari la vostra promozione non ha validità lì, WhatsApp con queste sue funzionoi è una valida alternativa, se non la soluzione.

Il tutto è ovviamente gratis e senza ritrovarsi dei costi nascosti da qualche parte sul vostro cellulare: è molto facile farlo e non incapperete in qualche procedura chissà quanto difficile.

Chiamare e videochiamare su WhatsApp senza il cellulare

Avete letto bene questo sottotitolo e questa è pura realtà dato che il merito è di Google, che nell’ultima versione di Google Assistente ha inserito nuove funzionalità pensate appositamente per la piattaforma di messaggistica di colre verde.

Grazie a Google Assistente, infatti, abbiamo la possibilità di fare chiamate e videochiamate su WhatsApp senza prendere il telefono.

Come? Basterà dire “Ok Google, video WhatsApp Marco”, oppure “Ok Google, chiama Marco su WhatsApp” e attendere qualche istante. Dopo poco sarete collegati con il contatto che avete scelto.

Questo non vale per tutti, ma solo per chi ha Google Assistente aggiornata all’ultima versione disponibile. Se vi ritrovate, quindi, in questa situazione, la cosa da fare è davvero molto semplice e non richiede alcun pagamento extra.

Bisogna andare sul vostrp Play Store di Google, accedere alla sezione delle app installate e avviare gli aggiornamenti.

Leggi anche: Truffa su WhatsApp: messaggi di regalo fasulli da parte di Adidas