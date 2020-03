Fare sport a casa nel periodo del Coronavirus con le palestre chiuse

In questa situazione in cui si trova l’Italia, per evitare la diffusione del virus ed eventuali contagi, anche le palestre dovranno rimanere chiuse fino al 3 aprile. Di conseguenza, chi proprio non ne riesce a fare a meno si organizza a casa e si allena. C’è un problema però, bisogna fare molta attenzione a non infortunarsi.

Chiuse le palestre ci si attrezza per fare sport a casa

Uno studio della George Mason University avverte tutti quelli che si accingono a fare sport in casa. Bisogna fare attenzione non tanto a quelli che normalmente vanno in palestra, i pericolosi che possono incappare in infortuni sono quelli che improvvisano perché stanno a casa e non hanno niente da fare.

Altro motivo per cui bisogna fare molta attenzione è la carenza di vitamina D che ci viene fornita in modo particolare dalla luce del sole. Per assumere la vitamina D ci sono anche alcune raccomandazioni dovute al cibo da ingerire.

In questo momento organizzarsi a casa e fare sport può essere utile anche per distrarsi un poco; la cosa importante è che bisogna fare attenzione perché a lungo andare si potrebbero rischiare infortuni.

In America è stata presa un’intera squadra di basket composta da 20 elementi e sono stati fatti degli esami del sangue. Purtroppo 13 di loro sono risultati carenti di vitamina D, questo perché il loro tempo passato per allenarsi che prevede questo sport è in palestra, al chiuso.

Le società sportive si dovrebbero organizzare a fare test più spesso a tutti quegli atleti che svolgono gli allenamenti al chiuso, controllargli più di frequente i valori della vitamina D, e a chi ne soffre somministrargli delle adeguati dosi di integratori o diete adatte al caso.

La vitamina D è fondamentale per mantenere le ossa forti e sane, di conseguenza gli atleti con i valori bassi di vitamina D tendono ad avere più infortuni e cali di prestazioni.

Per ottenere più vitamina D a parte l’esporsi al sole, anche nel periodo invernale, si può ottenere assumendo olio di fegato di merluzzo, pesci come tonno, salmone, aringhe e sgombro, tuorlo d’uovo, gamberi, funghi, carne di fegato.

