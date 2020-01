Fare un pisolino aiuta alla salute, ecco perché

Quante volte abbiamo sentito dire “chi dorme non piglia pesci”? Tantissime volte! Beh, dimenticate questo vecchio detto perché è l’esatto opposto: chi dorme non solo piglia i pesci una volta che si sveglia, ma è più riposato, più tranquillo ed ha permesso al suo corpo di poter godere dai tanti benefici che una sanata dormita, un pisolino solo può dare. Dopo aver letto questo articolo è d’obbligo abbandonare qualsiasi cosa che si sta facendo per dedicarsi a se stessi facendo un bel pisolino. Poco importa che momento del giorno è: bisogna dormire! Scopriamo quali sono gli effetti positivi che solo una sana dormita può darci.

Il pisolino fa bene alla nostra salute, quali sono i suoi benefici?

Non siamo noi a dirlo ma i medici specializzati e cioè i neurologi. A detta di questi dottori fare un pisolino è davvero un toccasana per la nostra salute.

Iniziamo col dirvi che sono stati fatte delle ricerche sulla questione e da queste è emerso che il pisolino aiuta a fortificare la memoria e permette al nostro cervello di ricevere e salvare più informazioni possibili.

Altra cosa importantissima che dovrebbe essere considerata una nostra abitudine sin da subito: dormire un po’ durante la giornata non solo ci permette di caricarci meglio, ma anche di saperci bastare a noi stessi.

Per la nostra persona, non solo da un punto di vista fisico, è molto importante imparare a riposarsi, a dedicarsi del tempo per un riposo rigenerante.

La scienza dice che riposare permette al nostro lato creativo di svilupparsi e migliorarsi: forse un aiuto arriverebbe anche dai sogni che facciamo.

Signori e signore un’altra importante cosa che è emersa da questo studio è che chi dorme poco può danneggiare la sua salute biologica.

Infatti, chi non dorme tantissimo arriva a provocare degli alti livelli di proteine infiammatorie nel sangue, così da avere in futuro delle malattie croniche.

Se invece si prende l’abitudine di dormire nel pomeriggio non solo si prevengono tali malattie ma si fortificano anche le barriere immunitarie.

Il riposo ha molto a che fare col nostro umore, e su questo non ci piove! Infatti è stato dimostrato che facendo un pisolino si abbassa l’ ormone dello stress nel sangue.

Se poi si dorme di più si ha anche il beneficio di essere più magri perché viene eliminato quel senso di fame che tanto ci tormenta.

Infine, riposare e fare un pisolino di pomeriggio permette di far funzionare al meglio il nostro sistema nervoso.

Leggi anche:

Acqua frizzante: cosa succede se si beve prima di andare a dormire

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube