Farmaci a base di ranitidina ritirati dal commercio: ecco marca e lotti

Pensa Pharma S.p.a. ha interrotto la distribuzione e ritira volontariamente alcuni lotti di farmaci a base di ranitidina, questo dopo l’avvertimento della Fda statunitense sulla presenza di una sostanza nociva all’interno dei medicinali e ha seguito quello che hanno fatto le altre case farmaceutiche coinvolte.

Andiamo a vedere quale sono le caratteristiche dei farmaci ritirati e i loro lotti

La Pensa Pharma S.p.a. segue le altre case farmaceutiche e ritira alcuni lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina per presenza di una sostanza nociva all’interno dei medicinali, esattamente dell’impurezza NDMA appartenente alla classe delle nitrosammine, vediamo i seguenti lotti:

RANITIDINA PEN 20CPR RIV 150MG – AIC035334022 – lotto numero A170076 con scadenza 01-2020; lotto numero A170945 con scadenza 06-2020; lotto numero A171187 con scadenza 08-2020; lotto numero A171750 con scadenza 12-2020.

RANITIDINA PEN 20CPR RIV 300MG – AIC035334034 – lotto numero A170075 con scadenza 01-2020; lotto numero A170945 con scadenza 06-2020; lotto numero A171187 con scadenza 08-2020.

La società Pensa Pharma S.p.a. in un comunicato fa presente che i farmaci sotto inchiesta sono solo quelli dei lotti citati, gli altri si possono consumare in tranquillità. Una volta controllato se avete questi medicinali e i relativi lotti inquisiti, li potete riportare tranquillamente dove li avete acquistati, ne potete chiedere il cambio con dei prodotti non oggetti del richiamo o farvi rimborsare l’intera cifra che li avete pagati, non necessita di ricevuta fiscale che attesta l’acquisto.

Ranitidina, la sostanza finita nell’occhio del ciclone: ma che cosa è? A che serve?

