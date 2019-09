In questo fine settimana sono state segnalate molte allerte, preoccupante è l’allerta sui farmaci contenenti una sostanza che può portare al cancro. Molti dei farmaci segnalati come lo Zantac, viene utilizzato in modo regolare su patologie comuni e frequenti. L’elenco dei farmaci è ampio e desta molta preoccupazione nella popolazione. Questi farmaci sono stati ritirati dalle farmacie ed è stata vietata la commercializzazione in Italia. Non sono mancate anche gli avvisi alimentari per: olive farcite, merendine al cacao e acqua in bottiglie contenente detersivo. In seguito troverete tutte le informazioni su marca e lotti sottoposti al ritiro.

Farmaci contenenti una sostanza cancerogena, vietata la commercializzazione in Italia

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD – India. Questo sostanza può portare al cancro, di seguito il comunicato dell’AIFA con tutte le indicazioni, è possibile contattare il numero verde: 800-571661 o e-mail: farmaciline@aifa.gov.it per eventuali informazioni. Elenco completo dei farmaci sottoposti al ritiro con indicazioni di lotto e scadenza, qui: Farmaci contenenti una sostanza cancerogena, elenco completo marca e lotti con il divieto di vendita in Italia

Richiamo dalle farmacie di: Nicetile, Branigen e Dromos

C’è un’allerta farmaci di estrema importanza, sono stati richiamati e ritirati dalle farmacie Nicetile, Branigen e Dromos la società Alfagisma ha comunicato di aver attivato un richiamo volontario, a scopo precauzionale di alcuni lotti delle tre specialità a seguito di alcune segnalazioni del colore non conforme delle compresse, si presentano di colore giallastro, anziché bianco come dovrebbero essere in origine. Leggi qui la notizia completa: Allarme farmaci: richiamati Nicetile, Branigen e Dromos

Prodotti alimentari ritirati dal commercio

Olive farcite Coop

C’è un’allerta olive farcite in olio di girasole, il motivo è per presenza di solfiti non dichiarati in etichetta, ci possono essere gravi ripercussioni per la salute dei consumatori, richiamate dai supermercati Coop. Leggi qui i lotti e le scadenze: Allarme olive farcite, richiamate dai supermercati Coop

Merendine al cacao

C’è un’allerta merendine al cacao senza glutine, sono state ritirate dal mercato, la stessa società Giuliani che le produce, ha comunicato che sta provvedendo a ritirare dal mercato alcuni di lotti di queste merendine al cacao senza glutine, stiamo parlando del prodotto Intermezzi e Intermezzi Cacao. Il provvedimento è stato preso dalla stessa società, a causa di una difformità nel confezionamento che non assicura sufficiente protezione al prodotto e permette lo sviluppo di muffe in modo non omogeneo. Leggi qui la notizia completa: Allerta merendine al cacao senza glutine, ritirate dal mercato

Acqua in bottiglia

C’è un’allerta per quanto riguarda l’acqua minerale venduta nella catena di supermercati Auchan. È stata avviata un’allerta seguita da richiamo, il motivo è la possibile presenza di detersivo all’interno delle bottiglie d’acqua. Leggi qui la notizia completa: Auchan ritira milioni di bottiglie di acqua minerale: c’è presenza di detersivo

