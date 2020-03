Farmaci con ibuprofene da evitare per Coronavirus, i consigli del medico

Ci sono arrivate molte richieste di chiarimento sull’assunzione o meno dei farmaci contenenti il principio attivo ibuprofene in caso di contagio o sospetto contagio da COVID-19. Attualmente è in corso uno studio sugli effetti negativi con aggravio dell’infezione polmonare che l’ibuprofene ha sui pazienti contagiati da Coronavirus. Lo studio è ancora in atto è terminerà a fine maggio 2020.

Coronavirus e farmaci con ibuprofene, i consigli del medico

Per avere una maggiore chiarezza e fornire ai nostri lettori giuste indicazioni, la Presidente di ALCASE Italia (associazione per lo Studio e la Ricerca Clinica contro il Cancro del Polmone), la Prof.ssa Dea Anna Gatta, ci riferisce il parere di un loro medico che spiega cosa fare in questi casi.

Messaggio del medico

“Bisogna tener presente che questo vale quando ha un po’ di febbricola, che potrebbe essere collegata al Covid-19.

Se uno non ha né febbre, ne tossetta collegata al Covid non è detto che non si possa prendere, ovviamente se il dubbio è quello questi farmaci Fans in generale, soprattutto il ibuprofene non dovrebbe essere assunto in quanto agisce a livello di tutte una serie di situazione di immunoistochimica di citochimica e può aggravare la somatologia.

Ma se uno non ha niente e il brufen lo prendo da mattina a sera una sola volta al giorno perché ha un’indicazione, va bene così. Altrimenti deve trovare qualcosa altro che otre la paracetamolo possa contrastare l’azione contro il dolore. Ma ripeto solo se uno ha i sintomi o ha il sospetto di Covid19 non bisogna assumerlo”.

Consigliamo a tutti di fare attenzione, in base alle indicazioni riportate dal medico, confrontatevi con il vostro medico di famiglia.

