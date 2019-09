Farmaci e prodotti alimentari pericolosi per la salute: ecco l’elenco completo

L’elenco completo dei farmaci ritirati dal commercio ritenuti pericolosi, alcuni aumentano il rischio di cancro; elenco di prodotti alimentari contaminati sottoposti al ritiro, tutti gli aggiornamenti della settimana; inoltre informazioni utili sulla carenza di alcuni farmaci specifici.

Sigarette elettroniche

In questi giorni si sta parlando per il web e attraverso il TG, delle sigarette elettroniche e le morti per cancro al polmone. Un argomento già in passato trattato da noi in riferimento alla pericolosità di questa nuova moda, adottata persone adulti e da ragazzi. Uno studio ha evidenziato il rischio di contrarre cancro al polmone nei soggetti che utilizzano la sigaretta elettronica, è possibile leggere qui la notizia completa: Sigarette elettroniche: ecco la sostanza che fa ammalare

Ghiaccio a cubetti per cocktail contaminato

C’è un’allerta ghiaccio a cubetti per cocktails, il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per questo prodotto con conta batteria Escherichia Coli fuori dai limiti. Questo rischio microbiologico è da tenere ancora più sotto osservazione perché trovandoci ancora in un periodo estivo, e alcuni ancora in ferie, può causare ancora più danni del normale uso che se ne faccia, in quanto è più probabile consumare i cocktails in questi periodi e nelle serate ancora calde ed invitanti. Trovi qui la marca e il lotto del prodotto richiamato: Ghiaccio per cocktails, ritirato per rischio microbiologico, venduto in Italia

Formaggi ritirati dal commercio per contaminazione da listeria

C’è un’allerta su prodotti lattiero-caseari biologici in tutta Europa, scattato subito il ritiro, l’allarme è che ci può essere contaminazione da listeria, 8 persone ricoverate in ospedale. A lanciare l’allarme è il Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione francese. Immediatamente sono stati ritirati dalla vendita tutti i prodotti lattiero-caseari biologici a marchio Ferme DURR, commercializzati in Francia, ma che comunque coinvolge tutta l’Europa e di conseguenza l’Italia, in quanto veniamo da un periodo di vacanze, e ci sono ancora persone in giro, e per questo, chi è stato in Francia può essere interessato. Leggi qui la notizia completa: Allerta formaggio: rischio contaminazione da listeria, 8 ricoveri in ospedale

Farmaco che causa il rischio di cancro alla pelle: ecco la comunicazione dell’EMA

L’EMA sta rivedendo i dati sul cancro della pelle in pazienti che utilizzano Picato (ingenolo mebutato), un gel per il trattamento della cheratosi attinica, una lesione della pelle causata da un’eccessiva esposizione al sole.

La revisione è stata avviata sulla base di dati provenienti da diversi studi che mostrano un numero più elevato di casi di cancro della pelle, compresi casi di carcinoma a cellule squamose, in pazienti che utilizzano Picato. Leggi qui la notizia completa: Farmaco che aumenta il rischio di cancro alla pelle, ecco la marca

Informazioni per i pazienti sulla carenza del farmaco Bleoprin

L’AIFA desidera fornire informazioni sull’attuale stato di carenza del medicinale Bleoprim, nella formulazione da 1 flaconcino contenente 15 mg di polvere per soluzione iniettabile (AIC 022395026). Leggi qui il comunicato con tutte le informazioni: Farmaco Bleoprim: aggiornamento sulla carenza, informazioni per i pazienti