Dopo il comunicato dell’EMA sui farmaci utilizzati nella cura della pressione alta (ipertensione), l’ente pubblica una nuova comunicazione per i medicinali a base di ranitidina contenenti impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA), sostanza che potrebbe causare il cancro. I medicinali a base di ranitidina sono utilizzati per ridurre la produzione di acido nello stomaco, bruciori e ulcera gastrica. Riportiamo integralmente la comunicazione dell’EMA (Agenzia Europea per i medicinali).

Comunicazione EMA sui medicinali a base di ranitidina

Su richiesta della Commissione Europea, l’EMA sta iniziando una revisione dei medicinali a base di ranitidina dopo che dei test hanno rilevato la presenza in alcuni di questi prodotti medicinali di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA), sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo.

I medicinali a base di ranitidina sono utilizzati ampiamente per ridurre la produzione di acido nello stomaco in pazienti affetti da condizioni quali bruciore e ulcera gastrica.

L’EMA sta esaminando i dati per valutare se i pazienti che utilizzano ranitidina siano esposti a qualche rischio a causa della NDMA, e fornirà informazioni in merito a questo non appena disponibili.

