Continuano i ritiri dei farmaci usati nelle: terapie di pressione alta (ipertensione), insufficienza cardiaca e infarto; utilizzati nelle patologie antinfiammatorie: dolori articolari, artrite reumatoide, spondilite, artrosi, ecc; collirio per combattere le infezioni oculari; l’elenco aggiornato degli ultimi ritiri richiesti dall’AIFA.

Farmaco Privinil e Luvion

Farmaco PRIVINIL 14CPR 5MG- AIC 026830012 della ditta Neopharmed Gentili consigliato nella terapia di pressione alta (ipertensione), infarto, insufficienza cardiaca.

Il provvedimento si è purtroppo reso necessario a seguito di notifica da parte della ditta, concernente il rinvenimento di alcuni involucri con confezionamento secondario errato, in quanto riportante denominazione difforme rispetto a quanto indicato sul blister, bollino, foglio illustrativo e numero di lotto, che invece risultano correttamente corrispondenti a LUVION 100 MG capsule. C’è anche un altro lotto in contestazione, esattamente è il numero 190125 con scadenza 06-2022 della specialità medicinale Luvion 20cps 100 mmg- AIC 024273056 oggetto di ritiro. Leggi qui la notizia completa: Ritiro farmaco per la pressione alta per scambio denominazione farmaci: marca e lotto

Farmaco Irbesartan Doc

Farmaco Irbesartan DOC, ritiro per causa errori di stampa presenti sull’alluminio del blister, medicinale che serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come l’ipertensione. Parliamo di 3 lotti dell’IRBESARTAN DOC 28CPR 150MG-AIC 040865065 della ditta Doc Generici Srl . E’ possibile leggere qui i lotti interessati: Ritiro farmaco per la pressione alta per scambio denominazione farmaci: marca e lotto

Collirio Tobradex

Ritirati lotti di farmaco collirio per causa errore di stampa nel foglietto illustrativo. Il ritiro è stato effettuato in seguito alla comunicazione dell’Aifa che ha richiesto il ritiro di alcuni lotti specialità medicinali Tobradex. Esattamente la richiesta del ritiro di medicinale, riguarda 4 lotti, esattamente Tobradex Coll 5ML 0,3%+0,1%-AIC 043226012 della ditta Farmed Srl Tobradex collirio oftalmico ed è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari. È possibile leggere qui i lotti interessati al ritiro: Farmaco collirio ritirato dalle farmacie: ecco marca e 4 lotti ritirati

Farmaco Brufen

Venti lotti del farmaco Brufen sottoposti al ritiro, dopo il comunicato dell’Aifa che ha richiesto il ritiro di un farmaco antinfiammatorio dal mercato causa errore di stampa presenti nel foglietto illustrativo. Si tratta in particolare del farmaco Brufen 30CPR RIV 600MG-AIC 044661015 della ditta Farmed Srl. Questo medicinale, è utilizzato per la terapia e cura del dolore di qualsiasi origine. Leggi qui la notizia completa con i 20 lotti soggetti al ritiro: Farmaco antinfiammatorio Brufen ritirato dalle farmacie: elenco dei 20 lotti ritirati