Come purtroppo accade ormai troppo spesso, ci imbattiamo in allerte alimentari e dobbiamo fare attenzione quando facciamo la spesa, purtroppo questo troppo spesso sta accadendo anche per gli acquisti di medicinale. C’è un’allerta da parte dell’agenzia del farmaco che ha disposto il ritiro, a scopo precauzionale, di alcuni lotti della specialità medicinale Mitomycin della ditta Kyoma Kirin srl.

Farmaco antibiotico Mitomycin: ecco i numeri di lotto:

Nello specifico stiamo parlando del Mitomycin C Iniet 1FL 10MG-AIC 016766026, lotti numero: 6059788 con scadenza 31/10/2019; 6066251 con scadenza 28/02/2020; 6066252 scadenza 29/02/2020; 6069591 con scadenza 31/05/2020; 6069832 con scadenza 31/05/2020; 6071875 con scadenza 30/11/2020; 6073096 con scadenza 28/02/2021; 6075909 con scadenza 30/09/2021; 6077579 con scadenza 30/09/2021; 6081709 con scadenza 31/05/2022; 6083274 con scadenza 31/05/2022; 6084537 con scadenza 31/10/2022; 6087223 con scadenza 31/10/2022; 6087460 con scadenza 31/10/2023.

Mitomycin C Iniet 1FL 40MG-AIC 016766040, lotti numero: 6077034 con scadenza 31/10/2019; 6077346 con scadenza 31/10/2019; 6078416 con scadenza 31/10/2019; 6078417 con scadenza 31/10/2019; 6080423 con scadenza 31/05/2020; 6081563 con scadenza 31/05/2020; 6081564 con scadenza 31/05/2020; 6082102 con scadenza 31/07/2020; 6082103 con scadenza 31/07/2020; 6082714 con scadenza 31/07/2020; 6082716 con scadenza 31/07/2020; 6083275 con scadenza 31/07/2020; 6083276 con scadenza 31/08/2020; 6084201 con scadenza 31/10/2020; 6084425 con scadenza 30/11/2020; 6084673 con scadenza 30/11/2020; 6086858 con scadenza 31/12/2020; 6087459 con scadenza 28/02/2021; 6087467 con scadenza 31/03/2021.

La mitocitina è un farmaco che viene usata per la terapia di vari tipi di neoplasie, a volte da sola, a volte accompagnata da altri medicinali. Ha avuto molto successo sui carcinomi gastrici, pancreatici, uterini e delle mammelle, la carcinosi peritoneale, i tumori del colon, della vescica, del retto e della cute.

Il provvedimento e il conseguente ritiro, si è reso necessario in quanto carente di condizioni di asepsi durante la produzione del principio attivo presente nel suddetto farmaco.

Si consiglia i signori consumatori, di controllare, se avessero il prodotto, i lotti che abbiamo qui riportati, e se nel caso ne fossero in possesso, di riportarli dove sono stati acquistati e gli verranno sostituiti con gli stessi prodotti ma con lotti buoni, o si può chiedere il rimborso dell’intero importo pagato, non c’è obbligo di presentazione dello scontrino.

