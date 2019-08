Farmaco antidolorifico ritirato dalle farmacie, ecco marca e lotto

Attenzione, c’è un’allerta che ha comunicato l’AIFA per quanto riguarda il seguente prodotto, antidolorifico per sindrome premestruale PROGEFFIK, ritirato dalle farmacie. Questo medicinale è usato per la cura della sindrome premestruale, alterazioni del ciclo mestruale dovute ad alterazioni dell’ovulazione o ad anovulazione, mastopatie benigne, premenopausa, e della terapia ormonale sostitutiva della menopausa.

Vediamo esattamente il prodotto in questione e il lotto incriminato

Il medicinale in esame è PROGEFFIK 200 mg 15 cps – AIC 035042305 della ditta Effik Italia Spa, ed è la ditta stessa che ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro, il lotto è 18k20 con scadenza novembre 2021. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta concernente capsule del suddetto medicinale che non si dissolvono. Si consiglia ai signori consumatori, nel caso facessero uso di questo medicinale, di controllare il numero di lotto scritto sulle loro scatole e confrontarlo con quello segnalato. Nel caso ne fossero in possesso, la prima cosa da fare è non consumarlo, poi prendete il medicinale e andate dove lo avete acquistato, vi verrà sostituito con uno uguale ma con lotto diverso, oppure potete chiedere il rimborso dell’intero importo che avete pagato il prodotto.

Farmaco ritirato dalle farmacie per efficacia ridotta: ecco marca e lotto