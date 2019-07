Attenzione, l’Aifa ha richiesto il ritiro di un farmaco antinfiammatorio dal mercato causa errore di stampa presenti nel foglietto illustrativo, la specialità medicinale è il Brufen. Sono ben 20 i lotti ritirati di questo farmaco, stiamo parlando esattamente del medicinale Brufen 30CPR RIV 600MG-AIC 044661015 della ditta Farmed Srl. Questo medicinale, il Brufen è usato per la terapia e cura del dolore di qualsiasi origine. Il provvedimento, si è reso necessario a seguito della comunicazione della stessa ditta Farmed concernente errori di stampa presenti nel foglietto illustrativo.

Ecco i lotti del farmaco antinfiammatorio ritirati dalle farmacie:

1)Lt74258PC con scadenza 31-01-2020

2)Lt77901PC con scadenza 30-04-2020

3)Lt77881PC con scadenza 30-04-2020

4)Lt78113PC con scadenza 31-05-2020

5)Lt74281PC con scadenza 31-01-2020

6)Lt79173PC con scadenza 30-06-2020

7)Lt86324PC con scadenza 31-01-2021

8)Lt86342PC con scadenza 31-01-2021

9)Lt86360PC con scadenza 31-01-2021

10)Lt87465PC con scadenza 28-02-2021

11)Lt83847PC con scadenza 31-10-2020

12)Lt83886PC con scadenza 31-10-2020

13)Lt83888PC con scadenza 31-10-2020

14)Lt83899PC con scadenza 31-10-2020

15)Lt82607PC con scadenza 30-09-2020

16)Lt79177PC con scadenza 30-06-2020

17)Lt81495PC con scadenza 31-08-2020

18)Lt82655PC con scadenza 30-09-2020

19)Lt82667PC con scadenza 30-09-2020

20)Lt82591PC con scadenza 30-09-2020

La ditta produttrice Farmed ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro del prodotto. Si avvisa tutti i consumatori, nel caso avessero questo farmaco, di controllare e confrontare i lotti del prodotto in oggetto. Nel caso ne fossero in possesso, la prima raccomandazione è di non usare il farmaco, la seconda raccomandazione è quella di riportare il farmaco dove è stato acquistato e chiedere o il cambio del farmaco con un altro uguale ma con lotto diverso da quello incriminato, o chiedere il rimborso totale.