Purtroppo c’è un’allerta molto importante da segnalare, è un farmaco che abbassa il colesterolo, stiamo parlando del Torvast, le confezioni sono state già distribuite a grossisti e a farmacie. Questo farmaco appartiene alla famiglia delle statine, si tratta di un noto anticolesterolo, in grado di abbassare i livelli elevati di colesterolo totale e LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in adulti, adolescenti e bambini dai 10 anni in su affetti da ipercolesteromia primaria, quando la risposta alla dieta è ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

Andiamo a vedere nello specifico del prodotto in questione, marca e lotto

Il farmaco in oggetto è Torvast, marca Pfizer, il lotto è il numero W60403, con scadenza 12/2020, la confezione è quella da 30 compresse rivestite da 20 mg, AIC numero 033007042, il provvedimento, comunicato dall’AIFA, è stato deciso dopo un’allerta diffusa dalla sede della Pfizer relativa a due valori dei parametri, TAMC e TYMC, misurati durante il test di stabilità del lotto.

Pfizer Italia ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro e si è assicurata direttamente che l’intervento sia eseguito nei termini e nei tempi corretti. Si raccomanda a tutti i consumatori, che chiunque abbia acquistato e possedesse questo tipo di medicinale, di controllarne il lotto.

Nel caso dovesse combaciare il lotto in oggetto, recarsi dove è stato acquistato e chiedere il cambio con un prodotto di diverso lotto o chiedere il rimborso nell’intero importo pagato.

Farmaco antidolorifico ritirato dalle farmacie, ecco marca e lotto