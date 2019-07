Farmaco collirio ritirato dalle farmacie: ecco marca e 4 lotti ritirati

C’è un’allerta farmaco collirio, è stato ritirato dal mercato causa errore di stampa nel foglietto illustrativo, attenzione, l’Aifa ha richiesto il ritiro di alcuni lotti specialità medicinali Tobradex. Esattamente la richiesta del ritiro di medicinale, riguarda 4 lotti, esattamente Tobradex Coll 5ML 0,3%+0,1%-AIC 043226012 della ditta Farmed Srl Tobradex collirio oftalmico ed è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esiste un’infezione oculare negli adulti e nei bambini. Il provvedimento è stato reso necessario, a seguito della comunicazione della ditta Farmed concernente errori di stampa presenti sul foglietto illustrativo.

Ecco i lotti del farmaco in oggetto e ritirato dalle farmacie

1)Lt7LED1A con scadenza 31-10-2019

2)Lt7LEF1A con scadenza 31-10-2019

3)Lt8GTD1A con scadenza 30-04-2010

4)Lt7LPR1B con scadenza 31-10-2019

La ditta Farmed Srl ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro. Si invitano i consumatori, e chi facesse uso di questo tipo di medicinale, di controllare se in casa hanno questo tipo di gocce, verificarne i lotti con quelli che vi abbiamo dato, e nel caso ne foste in possesso, di recarvi dove lo avete acquistato, vi sarà cambiato con un altro dello stesso tipo ma con un lotto diverso, non quello sotto ritiro, o vi sarà rimborsata l’intera cifra del prodotto che avete pagato.

