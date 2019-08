Farmaco per la pressione alta ritirato dalle farmacie: marca e lotti

Attenzione, l’Aifa ha richiesto il ritiro della specialità medicinale Irbesartan DOC, causa errori di stampa presenti sull’alluminio del blister, medicinale che serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come l’ipertensione. Parliamo di 3 lotti dell’IRBESARTAN DOC 28CPR 150MG-AIC 040865065 della ditta Doc Generici Srl . Il provvedimento, si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta Doc Generici Srl concernente un errore di stampa sull’alluminio del blister.

Vediamo quali sono i lotti del farmaco ritirati dalle farmacie:

1)LC46890 con scadenza aprile 2022

2)LC46891 con scadenza aprile 2022

3)LC46892 con scadenza aprile 2022

La ditta in questione, la Doc Generici Srl ha comunicato l’avvio della procedura al ritiro. Si raccomanda ai consumatori, che se fanno uso del medicinale in questione, e ne sono in possesso, si prega di controllare e verificare i lotti con quelli che abbiamo pubblicato qui. Nel caso dovesse corrispondere, si prega di riportarli dove sono stati acquistati, si procederà o al cambio del prodotto con un lotto non incriminato, o si procederà al rimborso dell’intera cifra che è stato pagato il medicinale.

