Farmaco per pressione alta ritirato dalla vendita nelle farmacie: ecco il lotto

Ancora una volta ci troviamo difronte ad un’allerta farmaco, l’Agenzia Italiana del Farmaco ci segnala un ritiro dalla vendita nelle farmacie del medicinale ipertensivo Abesart, 150 mg in confezioni da 28 compresse da parte della ditta Genetic Spa sita a Castel San Giorgio, Salerno.

Caratteristiche del farmaco per pressione alta ritirato dalla vendita e il suo lotto

Il medicinale Abesart è usato in particolare per la terapia e cura di varie malattie e patologie come l’ipertensione. Il prodotto oggetto del richiamo ha il seguente numero di lotto: 1390419 con scadenza 06-2022, AIC – 040915098. Il ritiro del prodotto si è reso necessario a seguito della segnalazione di più farmacie che hanno fatto notare che sulla stampa dell’alluminio del blister viene riportato il dosaggio da 300 mg e non quello da 150 mg.

Pertanto si consiglia I signori consumatori del prodotto di verificare innanzitutto se sono in possesso di questo medicinale con il relativo numero di lotto, nel caso possono procedere a riportarlo dove lo hanno acquistato e farselo cambiare con uno con la dicitura esatta, o se decidessero di farsi rimborsare l’intero importo del prodotto acquisatto, non necessita di scontrino che attesta l’acquisto.

