Farmaco usato a Napoli sconfigge il Coronavirus: da adesso sarà gratis con limitazione “Off Label”

Il Coronavirus ha le ore contate, sarà sconfitto da un farmaco che viene usato per altre patologie, esattamente per chi soffre di artrite. Dopo questa fantastica scoperta dell’Ospedale dei Colli a Napoli, la Roche, l’azienda produttrice del farmaco si appresta a distribuirlo gratis a tutte le strutture sanitarie per cercare di salvare quante più vite umane possibili.

Viene da Napoli il farmaco che sconfigge il Coronavirus

Questo risultato che dovrebbe rivoluzionare la medicina, in questo momento tragico per l’Italia ma che sta colpendo tutto il mondo, dovrebbe salvare molte persone che si trovano nelle terapie intensive. Si tratta del farmaco Tocilizumab che nel giro di 24-48 ore dalla somministrazione, riesce ad eliminare l’infezione da Covid-19.

Questa scoperta arriva da Napoli, ma bisogna ringraziare anche i medici che si trovano negli ospedali in Cina che hanno testato il farmaco e ci hanno confermato dei risultati importanti.

Questo farmaco è solito usarlo per chi soffre di artrite. Ma a Napoli, esattamente dagli oncologi del Pascale è arrivata la scoperta; viene somministrato a pazienti oncologici dopo aver subito la terapia con le cellule Car – T, lamentandosi poi di complicanze polmonari, dando degli ottimi risultati, e da qui l’idea, che ha dato dei buoni risultati, ad usarlo per il Covid-19.

L’idea di farlo testare in Cina è stato importante, su 21 pazienti che hanno usufruito della terapia con il Tocilizumab, 20 sono guariti.

Adesso l’obiettivo è quello di salvare quante più persone possibili in Italia e nel mondo alleggerendo questa situazione di crisi nelle strutture sanitarie. Intanto gli studi non si fermano cercando di migliorare ancora di più l’efficacia di questo medicinale con la nostra forza ma anche con la collaborazione internazionale di medici e di tute le strutture nazionali.

La casa produttrice, la Roche rifornirà gratis tutte le strutture sanitarie di questo medicinale in modalità Off Label, che significa fuori etichetta, e cioè per finalità differenti da quello che viene usato solitamente il farmaco, solo così sarà gratuito.

