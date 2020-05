La Fase 2, chiamata così dopo le ristrettezze imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19, offre una possibilità a tutte le spiagge libere di poter utilizzare in modo gratuito gli arenili, allestendoli con sdraio, lettini e ombrelloni.

Fase 2: utilizzo di spiagge libere gratuitamente

Questa possibilità gratuita, da un lato rappresenta un vantaggio da non sottovalutare, vista la difficoltà di limitare il contagio, dall’altra può creare serie difficoltà nell’organizzazione dell’attuazione per evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

A mettere in evidenza questi due aspetti è il documento tecnico Inail-Iss che contiene un’analisi dettagliata dei rischi di contagio Covid-19 nelle attività ricreative: spiaggia e balneazione.

Comunicazione attraverso i social media

Per questi motivi, si legge nel documento, che riveste un ruolo fondamentale la comunicazione e la sensibilizzazione, anche attraverso le forme più seguite: i social media. Bisogna aiutare a rendere i cittadini responsabili e soprattutto capire ed evitare il pericolo di contagio. Le misure di prevenzione da sole non servono se non sono usate con responsabilità.

Le spiagge sono luogo di incontri, si devono osservare delle specifiche modalità di fruizione e di accesso, individuando misure efficaci e specifiche.

Nelle spiagge libere, i cartelli di segnalazione e delle misure di distanziamento sociale devono essere indicate in varie lingue, per permettere a tutti di poter mettere in pratica le misure di prevenzione da contagio Coronavirus.

Per le spiagge bisogna tracciare e mappare il perimetro degli spazi, tracciare l’allestimento tra sedia, sdraio/lettino e ombrellone; posizionare divisori anche con semplici nastri che avvertono e delineano il perimetro, tutti dovranno rispettare le norme di distanziamento sociale per evitare ogni forma di aggregazione.

Un piano ben mappato e specifico permetterà di individuare la capienza massima di persone che potrà ospitare la spiaggia e i servizi ad essa collegata.

Se queste modalità saranno attuate in modo specifico si potrà anche intraprendere un’azione immediata e limitare l’eventualità di un caso di contagio.

Le strutture dovranno assicurare spiagge pulite e servizi con adeguata sterilizzazione e pulizia continua.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube