Fastweb casa: ecco in cosa consiste l’offerta con fibra ultra veloce

Sentiamo sempre più spesso parlare di fibra ottica e Fastweb è da sempre in prima linea sia con offerte dedicate che con articoli e approfondimenti che aiutano a comprenderne il funzionamento e il suo utilizzo nel campo delle telecomunicazioni, le offerte fibra di Fastweb infatti consentono di navigare su Internet sempre alla massima velocità disponibile nelle aree coperte dalla fibra ultraveloce sfruttando al massimo le potenzialità di questa tecnologia.

Cosa propone Fastweb

Grazie alla nuova offerta presente sul sito dell’azienda, oggi è possibile attivare Fastweb casa a solo 25,95 euro al mese, il prezzo si intende fisso e tutto incluso, scontato per i clienti che attivano l’offerta online. L’offerta comprende internet illimitato, fino a 1GB al secondo; il Modem FASTGate di ultima generazione; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; l’utilizzo dei servizi WOW, si tratta di oltre un milione di punti di accesso alla rete wi-fi disponibili su tutto il territorio nazionale. In pratica si può telefonare, a qualsiasi numero fisso o mobile sul territorio nazionale, navigare in rete a casa e anche fuori casa, il tutto saldando un unico prezzo mensile.

Servizi aggiuntivi



Fastweb propone una singola offerta per la connessione in fibra a casa; ci sono però utenti che possono avere esigenze che si differenziano da quelle della media degli italiani. Per questo motivo sono disponibili anche servizi aggiuntivi, che si possono attivare solo richiedendoli espressamente. Tra questi WOW space, il cloud di Fastweb, che ha un costo di 9,95 euro all’anno. Con 5 euro al mese si possono acquistare 1.000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, l’elenco delle zone coperte dal servizio è disponibile sul sito Fastweb. Per meno di 10 euro al mese si può ottenere Now TV intrattenimento, più lo smart stick per vedere i canali sul proprio televisore e 12 mesi di cinema compresi nell’abbonamento. Tra i servizi aggiuntivi c’è anche Smarthome, per rendere la casa più sicura.

Tutto ciò che serve per telefonare e navigare



In sostanza l’offerta fibra di Fastweb comprende tutto ciò di cui una famiglia ha bisogno per navigare in rete e per telefonare ad amici e parenti. Volendo si può abbinare l’offerta Fastweb anche ad altre tipologie di servizio, come ad esempio un gestore per la TV satellitare, un canale sportivo o la fornitura di gas e luce. Sommando più di un abbonamento lo sconto si moltiplica, rendendo la proposta decisamente più conveniente.

Aderire all’offerta



Per poter avere internet ultra veloce a casa con Fastweb è sufficiente accedere al sito dell’azienda. Il primo passo consiste nel verificare la copertura nella zona in cui si vive e la velocità massima che può raggiungere la connessione a internet con Fastweb. In seguito è possibile richiedere subito l’attivazione dell’offerta, ottenendo lo sconto che è disponibile solo online. Attraverso la compilazione guidata di alcuni semplici moduli si perfeziona l’offerta, con tutti i servizi che si preferiscono, in modo poi di consentire all’operatore di chiedere la precedente offerta, con un’altra compagnia telefonica. Le richieste si possono inoltrare 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana.

