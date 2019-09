Fastweb: cos’è la Back to school rivolta ai nuovi clienti

Non solo gli studenti delle diverse scuole ritornano a scuola, ma anche gli utenti di alcuni operatori telefonici. In particolare stiamo parlando di Fastweb che lancia la promozione Back To School dedicata a tutti i nuovi clienti di rete fissa. Il prezzo, rispetto alla classica promozione online presenta uno sconto e si presenta con 29.95 euro al mese.

Grazie a questa promozione i nuovi clienti hanno la possibilità di attivare Fastweb Casa con Fibra fino a 1 Gigabit/s al secondo, al prezzo di soli 24.95 euro al mese per i primi 12 mesi. Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

Fastweb pensa alla scuola con la promozione di Back To School

Sebbene la promozione risulti essere scaduta nel giorno del 13 settembre 2019, gira voce che con molta probabilità l’operatore decida di prolungarla

Attraverso l’attivazione online il cliente avrà un sconto di 5 euro al mese per i primi 12 mesi con attivazione, servizi e molto altri inclusi nel prezzo.

I paramentri dell’offerta sono internet illimitato in tecnologia ADSL, Misto Rame Fibra FTTC o Fibra FTTH fino a 1 Gigabit/s, chiamate illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali senza scatto alla risposta e servizi accessori inclusi.

Per quanto riguarda i servizi accessori, essi sono Chi Chiama, l’avviso di chiamata, Nascondi numero, Disabilitazione Chiamate e Trasferimento di chiamate.

Senza pagare avrete anche il modem FASTGate, che possiede un Wi-Fi dual band a 6 antenne, con 4 porte Gigabit Ethernet e 2 porte USB 3.0.

Vi ricordiamo che il prodotto può anche essere utilizzato come hotspot WOW FI.

In caso di esaurimento delle scorte, il cliente avrà anche la possibilità di ricevere del tutto gratis un modem diverso ma con le caratteristiche tecniche uguali.

Parliamo di prezzi

Il prezzo base dell’offerta è di 34.95 euro al mese anche se l’attivazione con la promo standard online fa scendere il prezzo a 29.95 euro al mese.

Grazie alla nuova Back To School il cliente ottiene uno sconto di 5 euro sulla promo online, pagando quindi solo 24.95 euro al mese per i primi 12 mesi. In caso di passaggio ad altro operatore, è previsto un costo di disattivazione di 29.95 euro.

