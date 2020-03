Fattura elettronica nuovo codice da utilizzare in modo facoltativo dal 4 maggio 2020 che diventa obbligatorio dal 1° ottobre 2020. Il nuovo codice serve a differenziare le fatture emesse immediate da quelle differite. Questo comporta un vantaggio di rilevamento da parte del Fisco e per gli operatori di poter elaborare in automatico il documento e selezionarlo immediatamente.

Fattura elettronica: provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha approvato un provvedimento il 28 febbraio 2020 con le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica e ha previsto due codici di identificazione dalla fattura differita:

codice TD24 per le fatture differite di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

codice TD25 per le Fatture differite di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

Le e-fatture nel cassetto

Con lo stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio, slitta il termine di acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche trasmesse o ricevute mediante il SdI.

Il termine di adesione per gli operatori Iva, consumatori finali o intermediari delegati, è stato prorogato al 4 maggio 2020. Inoltre, dal 1° marzo 2020, i consumatori finali che hanno effettuato l’adesione, possono consultare le fatture ricevute.

Inoltre, dal 4 maggio l’Agenzia delle Entrate amplierà tutte le tipologie di operazioni ai fini IVA, con maggiori dettagli e maggiore flessibilità nella predisposizione delle e-fatture che consentirà la predisposizione della dichiarazione Iva precompilata.

Riepilogando dal 4 maggio fino al 30 settembre 2020, il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione con le vecchie e nuove specifiche tecniche.

