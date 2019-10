Fatture elettroniche: adesione entro il 31 ottobre in tre semplici passi

Per poter consultare le fatture elettroniche bisogna esprimere l’adesione sul portale Fatture e corrispettivi. La funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Tale opportunità è valida anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio nell’area riservata di Fisconline.

Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse dal 1.01.2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il 31.10.2019.

In questo modo dal 1° novembre potrai consultare tutte le fatture dal 1° gennaio scorso.

Fattura elettronica: specifiche tecniche, adesione per la consultazione e nota di variazione, i chiarimenti dall’Agenzia

Fatture elettroniche: adesione in tre semplici passi

Un lettore ci chiede: Buona sera, Ho letto il vostro articolo sull’adesione entro il 31 ottobre al servizio offerto dall’Agenzia delle entrate per le fatture elettroniche. Tuttavia, visitando il sito dell’AdE, non trovo le istruzioni o il link da utilizzare per l’adesione. Potete inviarmi le istruzioni per procedere? Grazie della cortesia.

Ecco come accedere in tre semplici passi:

Il primo passo è: accedi all’aria riservata, cliccare su fatture e corrispettivi;

Secondo passo: accedi al box le tue fatture dedicato ai consumatori finali e clicca accedi;

Terzo passo: vai all’adesione e clicca aderisci.

È fatto, dal 1° novembre troverai le tue fatture salvate sul cassetto fiscale.

Per facilitare l’operazione, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un video.

Video Agenzia delle Entrate: adesione alla consultazione

