Fattura elettronica, arrivano importanti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate per individuare la data di emissione e la numerazione. In particolare, l’Agenzia fornisce chiarimenti nell’interpello numero 389/2019. Tuttavia, rimangono i dubbi, in quanto non è stata ancora precisata su quale delle tre date ci si deve basare per una corretta numerazione:

data di emissione;

data di predisposizione;

data di effettuazione dell’operazione

Con la fattura cartacea non vi erano dubbi

Il passaggio alla fattura elettronica ha generato molte criticità; infatti, quando la fattura era cartacea, non vi erano dubbi: il numero della fattura era collegato con la data della sua emissione.

Con la fattura elettronica la situazione è molto diversa, perché viene indicata la data di effettuazione dell’operazione, che può essere diversa, anche per le fatture immediate, dalla data in cui viene predisposto il documento in formato Xml e dalla data in cui tale file viene trasmesso al Sistema di Interscambio (Sdì).

Fattura elettronica: unica soluzione possibile

Al momento, l’unica soluzione possibile, è agganciare la numerazione alla data di effettuazione dell’operazione. In questo modo, però, si dovrà tenere in debito conto dei termini dilatori consentiti per predisporre la fattura e per la sua trasmissione.

Potrebbe accadere ad esempio che una cessione effettuata il 20 settembre, per la quale sia emessa fattura immediata il 27 settembre, abbia una numerazione più

bassa rispetto a una vendita realizzata il 15 settembre (quindi prima), ma per la quale il cedente ha compilato il Ddt ed emette la fattura differita il 5 ottobre.

Consigli utili

In presenza di fatture immediate e differite appare opportuno adottare registri sezionali che siano in grado di garantire una corretta cronologia delle operazioni (senza “incrociare” immediate e differite).

