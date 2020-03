“Favole al telefono”: i volontari leggono le fiabe ai più piccoli

In questo periodo molto brutto che sta colpendo il nostro Paese, e tutto il Mondo, per via del Coronavirus, stanno nascendo anche delle belle iniziative, una di queste è quella della Onlus Damatrà di Udine, ispirata ad un noto libro di Gianni Rodari.

Bella iniziativa della Onlus Damatrà di Udine: i volontari leggono favole al telefono ai più piccoli

In questi giorni di chiusura delle scuole e di chiusura totale di tutta l’Italia, l’unica cosa da fare è quella di rimanere a casa quanto più possibile. Quello da fare sia per gli adulti che per i bambini, è organizzarsi come passare le giornate, il divieto del Governo ci terrà bloccati per evitare contagi fino al 3 aprile.

Una lodevole iniziativa è partita dalla Onlus Damatrà di Udine, ed è stata chiamata “Favole al telefono” e consiste da parte di volontari, di leggere a tutti i bambini che lo vorranno delle fiabe.

Questo servizio è stato inaugurato ieri giovedì 13 marzo e sarà disponibile nei giorni seguenti: 14, 19 e 20 marzo e le fasce orarie disponibili per farsi leggere le fiabe saranno dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00.

Per partecipare e farsi leggere le favole bisogna prenotarsi telefonicamente al seguente numero, 3474492414. Vogliamo ricordare che questa iniziativa è stata presa ispirandosi al noto libro di Gianni Rodari.

Gianni Rodari per restare vicino alla sua bambina quando era lontano per lavoro, gli telefonava per raccontargli una storia, motivo per farsi sentire vicino in ogni momento. In effetti, raccontare una favola per telefono può essere un ottimo modo per sentirsi più vicini, soprattutto in questo momento, quanti sono rimasti bloccati per il Coronavirus e sono lontani dalle loro famiglie, quanti hanno figli piccoli e grandi lontano da loro, telefonategli e raccontategli storie, ricordate il passato e tutte le cose belle che avete fatto.

