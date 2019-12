FCA annuncia l’arrivo di un nuovo SUV sopra Compass nel 2021 in Brasile

Con i modelli Renegade e Compass, il marchio Jeep domina il segmento dei SUV in Brasile, con una quota del 22%. Ma con il marchio Jeep, FCA intende espandere ulteriormente le sue vendite e quindi prepara novità per i prossimi anni, tra cui restyling, versioni speciali e persino modelli inediti nel segmento sopra Compass. Il segmento SUV ha rappresentato il 9% del mercato automobilistico brasiliano nel 2014, anno in cui questo stile di auto ha iniziato a vendere bene nel paese. Attualmente ha raggiunto il 22%. A quel tempo, Jeep aveva una quota dell’1% nel segmento mentre oggi ha il 22%.

FCA lancerà un nuovo suv di Jeep in Brasile nel 2021

Protagonisti del marchio sono i modelli Renegade, che da gennaio a novembre ha immatricolato 63.242 unità e la Compass con 54.707 unità vendute. Il Brasile è attualmente il secondo mercato Jeep più grande al mondo, secondo solo agli Stati Uniti. FCA è così ottimista riguardo al marchio nel mercato brasiliano che prevede una crescita ancora maggiore. Per questo, il gruppo prepara una serie di lanci del marchio Jeep dal 2020.

Il primo sarà il pickup Gladiator, derivato da Wrangler, che raggiungerà il mercato brasiliano nella seconda metà del 2020, dotato di motore a benzina V6 da 3,6 litri 289 CV, 4×4 e cambio manuale a sei marce o cambio automatico a otto marce. Con una capacità di carico di 770 chili, il pickup è lungo 5,53 m, largo 1,87 m, alto 1,93 me 3,48 m di passo.

Un’altra novità del marchio Jeep sarà l’aggiornamento di Compass, con lievi modifiche alla parte anteriore, con nuovi fari. Il set meccanico dovrebbe anche portare novità, con un propulsore diesel più potente associato all’attuale cambio a nove velocità. Il modello dovrebbe essere presentato all’inizio del 2021.

Lo stesso set meccanico equipaggerà un nuovo SUV che Jeep sta preparando anche per il 2021. Avrà dimensioni maggiori rispetto alla Compass, ma sarà costruito sulla stessa piattaforma. La notizia è che avrà una capacità di sette occupanti. Il modello avrà anche trazione 4×4.

