FCA autorizzata a raccogliere parti da un fornitore in quarantena per il Coronavirus

Il gruppo FCA ha ricevuto l’autorizzazione per la raccolta di componenti automobilistici chiave da un fornitore con sede nella zona di quarantena in Lombardia a causa dell’epidemia di coronavirus SARS-CoV-2. Le tre fabbriche FCA e la joint venture di produzione di furgoni tra FCA e il gruppo PSA rischiano di interrompere la produzione a causa della mancanza di parti. Il loro fornitore standard – MTA Advanced Automotive Solutions – non è stato in grado di soddisfare ordini di gruppo, poiché da lunedì la sede centrale e le strutture dell’azienda a Codogno sono state messe in quarantena.

La città è al centro della malattia di Covid-19 e diverse centinaia di casi e diversi decessi sono già stati segnalati nella regione. Le autorità del paese hanno ordinato alle fabbriche di Codogno e di nove città circostanti di sospendere tutte le attività tranne quelle necessarie per prevenire la diffusione del virus. Anche l’arrivo e la partenza gratuiti da questi luoghi non sono ammessi. MTA ha osservato che senza consegne regolari, le fabbriche FCA nel distretto Mirafiori di Torino e le città di Cassino e Melfi finiranno i componenti. Anche la joint venture Sevel rischia di interrompere la produzione.

Il capo dell’MTA Antonio Falchetti ha sottolineato che FCA ha ottenuto il permesso di entrare nella regione in quarantena a causa della minaccia alla produzione del gruppo. Un camion doveva entrare nell’area, noleggiato da una società appaltante indipendente. Falchetti ha aggiunto che attualmente sta cercando il permesso di riaprire la fabbrica MTA con uno staff di 60 dipendenti su 600, perché molti di loro vivono nell’area di quarantena. L’impianto produce semplici componenti elettronici come i fusibili. Un portavoce del gruppo italo americano ha confermato le informazioni di Falchetti e ha aggiunto che la società non sta pianificando di interrompere la produzione nello stabilimento italiano a causa di un’epidemia.

