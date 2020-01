FCA continua a vendere nuove unità di Dodge Viper

Sorprendentemente, tra le vendite di nuovi veicoli del gruppo FCA nel 2019 possiamo trovare 5 unità della Dodge Viper, un modello che, come ben sappiamo, ha smesso di essere prodotto a metà 2017 e non è tra le attuali offerte del marchio americano. Era l’agosto 2017 quando Ralph Gilles, responsabile del design per il Fiat Chrysler Automobiles Group annunciò la fine della produzione della Dodge Viper. Dunque sorprende molto che ancora nel 2019 siano state vendute unità della celebre vettura che negli USA è considerata come uno dei modelli più iconici di Dodge.

L’inclusione del modello nelle cifre di vendita di FCA in USA dimostra che ci sono ancora alcune nuove unità della muscle car con motore da 10 cilindri in giro. Non sappiamo quali versioni e in quali stati siano state immatricolate, ma è chiaramente una cifra molto bassa, praticamente aneddotica. Soprattutto se lo confrontiamo con le 19 unità del 2018 e le 585 unità del 2017. Nel suo anno migliore, nel 2003, la Dodge Viper ha superato le 2.100 unità all’anno, sebbene la media delle prime generazioni fosse di circa 1.500 unità all’anno. Valori che sembrano molto distanti per l’ultima generazione, il cui limite di 760 unità è stato raggiunto nel 2014.

