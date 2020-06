FCA e General Motors: un giudice ordina ai due gruppi di trovare un accordo

Ai CEO di General Motors e Fiat Chrysler Automobiles è stato ordinato da un giudice federale di incontrarsi di persona prima del 1 ° luglio per cercare di risolvere il presunto caso di “racket” di GM contro FCA. Manley e Barra sono stati condannati a parlarsi nei tribunali statunitensi

Il giudice distrettuale americano Paul Borman non avrebbe potuto essere più esplicito. Vuole che i protagonisti abbiano colloqui “diretti” e non attraverso commissioni che potrebbero istituire. Le risposte di Mary Barra, CEO di GM e Mike Manley DG di FCA devono essere inviate entro il 1 ° luglio a mezzogiorno, ha detto.

Un giudice ordina a General Motors ed FCA di trovare un accordo per risolvere la causa di presunto “racket”

“Senza un accordo, è probabile che la controversia moltiplichi il contenzioso e duri per anni, il che richiede audizioni e deposizioni da parte dei produttori, del sindacato UAW e di esperti di terze parti”, ha affermato il giudice distrettuale americano Paul Borman. Il processo, in cui GM accusa FCA di aver corrotto i leader UAW per ottenere un vantaggio sleale in termini di costi del lavoro, creerà una diversione per i loro affari e una “perdita di tempo e risorse per gli anni a venire”, ha detto Borman.

Secondo lui, questi aspetti legali non richiedono solo l’attenzione dei numeri uno di GM e FCA, distogliendoli dalle loro attività quotidiane – problemi di produzione di veicoli, vendite, sicurezza dei dipendenti, schieramenti, problemi dei fornitori – ma anche impedendo loro di offrire la loro visione e leadership sui più urgenti problemi di giustizia sociale e salute.

Nel novembre 2019, General Motors (GM) ha avviato una causa contro il racket contro la Fiat Chrysler (FCA), accusandola di aver cospirato con la UAW, il potente sindacato automobilistico americano. GM accusa FCA di aver corrotto il sindacato nel contesto di negoziati su accordi collettivi al fine di ottenere vantaggi finanziari in termini di salari e condizioni di lavoro. GM stima il danno in miliardi di dollari.

Secondo la denuncia, la UAW ha quindi autorizzato FCA ad assumere una forza lavoro più flessibile, incluso un numero maggiore di lavoratori temporanei e subappaltatori, mentre GM non era autorizzata a farlo. Cosa che riduce significativamente i costi salariali di FCA e guida quelli di GM. Costringendolo a chiamare un partner in soccorso. GM sostiene quindi che Fiat Chrysler gli abbia causato danni per miliardi di dollari corrompendo la UAW al fine di ottenere vantaggi competitivi che il sindacato, al contrario, ha rifiutato a General Motors.

I pagamenti illegali di Fiat Chrysler sarebbero iniziati nel 2009, quando i due produttori sono stati salvati dalla bancarotta dal governo degli Stati Uniti, fino al 2015, quando Marchionne ha cospirato con l’UAW per tentare l’acquisizione di GM. In un documento depositato nel gennaio 2020 presso il tribunale distrettuale di Detroit, FCA sostiene a sua difesa che la denuncia di GM è “viziata “. Spiega diverse ragioni per giustificare la sua posizione. FCA rileva innanzitutto che il reclamo è stato presentato dopo un periodo di prescrizione di quattro anni. Il produttore ritiene inoltre che GM non sia una vittima diretta della presunta appropriazione indebita di dirigenti FCA o rappresentanti della UAW in relazione a contratti di lavoro.

