FCA e PSA: l’accordo potrebbe essere firmato all’inizio di dicembre

FCA e PSA mirano a firmare un accordo di fusione finale già all’inizio del mese prossimo, secondo quanto riferito da una fonte vicina alle due società. Le due case automobilistiche hanno dichiarato all’inizio di questa settimana di progettare di unire le forze in una fusione 50-50 per creare la quarta casa automobilistica più grande del mondo, cercando nuove economie di scala per far fronte a nuove costose tecnologie e al rallentamento della domanda globale.

All’inizio del mese di dicembre dovrebbe avvenire la firma dell’accordo di fusione tra FCA e PSA

FCA e PSA hanno affermato di voler raggiungere un accordo vincolante sulla fusione da $ 50 miliardi “nelle prossime settimane”. La fonte ha detto che i due gruppi erano al lavoro per finalizzare tutti i dettagli della fusione e speravano di firmare un memorandum d’intesa vincolante in “tre-quattro settimane. Questo significa che l’accordo finale dovrebbe essere firmato entro l’inizio di dicembre, o al più tardi a Natale”, ha detto la fonte, confermando un rapporto pubblicato sabato sul quotidiano La Stampa. Vedremo dunque se davvero le cose andranno così.

Vi terremo aggiornati su questa trattativa che nell’ultima settimana ha ricevuto grandi attenzioni nel mondo economico finanziario e in quello automobilistico. Ricordiamo che la nuova società nascente sarà il quarto gruppo automobilistico al mondo per numero di automobili vendute. Il Presidente della nuova società dovrebbe essere John Elkann mentre l’amministratore delegato Carlos Tavares.

