FCA: fino al 30 aprile sconti su Alfa Romeo, Fiat e Jeep e prima rata a gennaio 2021

Il gruppo FCA ha deciso di prolungare fino al 30 aprile la promozione FCA Live Week. Questa prevede sconti sulle vetture Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia e Abarth. L’iniziativa on-line che permette di acquistare un nuovo veicolo con un forte sconto che in alcuni casi può arrivare fino a 15 mila euro sul prezzo di listino. Questa promozione consente di scaricare un coupon online che può essere utilizzato fino al 31 luglio prossimo per poter richiedere lo sconto. Già i coupon scaricati dai clienti di Fiat Chrysler Automobiles che intendono avvalersi dello sconto per acquistare una nuova auto sono oltre 40 mila.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, FCA ha previsto uno sconto di 9 mila euro sulla Giulietta, che come sappiamo entro fine anno cesserà di essere prodotta. Sconto di 7 mila euro per Giulia e fino a 8.500 euro per il SUV Alfa Romeo Stelvio. Per quanto riguarda Jeep dai 6 mila euro per Renegade e Compass ai 15 mila euro per Grand Cherokee. Fiat invece prevede uno sconto di 4 mila euro per la Panda e 6.500 per la Fiat 500L. Non mancano inoltre sconti per i professionisti che possono utilizzare il coupon fino al prossimo 30 giugno.

La promozione FCA Live Week prevede inoltre che nel caso in cui l’acquirente decida di acquistare l’auto tramite il finanziamento di FCA Bank, la prima rata la dovrà pagare solo da gennaio 2021. Infine segnaliamo che saranno attivi ulteriori sconti cumulabili sulle auto in pronta consegna. Questo in particolar modo sarà valido per le partite IVA. Insomma senza dubbio una promozione molto interessante quella di Fiat Chrysler che anche in questi ultimi giorni sicuramente vedrà un’impennata dei coupon scaricati.

