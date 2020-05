FCA: John Elkann afferma che i piani di fusione con PSA stanno procedendo come previsto

John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobiles, afferma che i piani di fusione con PSA stanno procedendo come previsto, nonostante le preoccupazioni del governo italiano che potrebbe imporre restrizioni sui dividendi al pacchetto di prestiti relativo al coronavirus e la logica dell’accordo è “più forte che mai”. Elkann lo ha ribadito durante un discorso agli azionisti di Exor mercoledì, in quanto è anche Amministratore Delegato della holding italiana appartenente alla famiglia Agnelli. Exor è il principale azionista di Fiat Chrysler. I commenti arrivano mentre FCA negozia una linea di credito da 6,3 miliardi di euro dal governo italiano per sostenere il flusso di cassa durante l’incertezza economica posta dallo spread coronavirus.

Tuttavia, gli analisti ipotizzano che il prestito garantito dallo Stato potrebbe forzare la modifica di un dividendo speciale di 5,5 miliardi di euro che FCA ha accettato di pagare agli azionisti alla chiusura dell’accordo nel primo o nel secondo trimestre del 2021.

“Exor guadagnerà in modo indipendente circa 1 miliardo di euro in pagamenti di dividendi speciali e ordinari dall’accordo”, ha affermato Tom Narayan, analista automatico presso RBC Capital Markets. “Qualsiasi modifica al dividendo potrebbe influire sull’accordo di fusione e, dato che Exor possiede così tanta parte della società, potrebbe avere il potere di bloccare l’affare”.

Exor ha una partecipazione esistente del 28,9% in FCA con il 42,5% dei diritti di voto, secondo l’ultimo rapporto annuale di Exor. La holding con sede nei Paesi Bassi diventerà il maggiore azionista dell’entità risultante dalla fusione con circa il 14% del capitale. La famiglia Peugeot sarà il secondo maggiore azionista. Tuttavia, vi sono dubbi sul fatto che il programma di prestiti del governo italiano potrebbe imporre alle società di non distribuire dividendi nel 2020 o nel 2021.

Secondo il quotidiano Il Messaggero, i prestiti garantiti dallo Stato potrebbero richiedere garanzie sui livelli di occupazione in Italia, la conferma dei piani di spesa in conto capitale, nonché il rinvio del pagamento dei dividendi fino alla fine del 2021. Le azioni di Fiat Chrysler sono sprofondate del 45% circa da quando la fusione è stata annunciata nel dicembre 2019, principalmente a causa del diffuso danno economico causato dalla diffusione del coronavirus. Le azioni di Peugeot sono diminuite di oltre il 60% da quando è stato annunciato l’accordo.

