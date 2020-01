FCA presenta Gladiator in Argentina e conferma il nuovo SUV Fiat

Il pickup Jeep Gladiator è stato presentato ufficialmente da FCA al pubblico brasiliano nell’auto Auto Show di San Paolo2018. Il veicolo derivato dal fuoristrada Wrangler è stato presentato di nuovo in Argentina, ora con versioni di produzione. Il pick up è già confermato anche per il Brasile, dove arriverà nella seconda metà di quest’anno, probabilmente poco prima del Salone dell’Auto di San Paolo. Sotto il cofano, il Jeep Gladiator sarà equipaggiato solo con un motore Pentastar 3,6 V6 da 289 CV a 6.400 giri / min con cambio automatico a 8 velocità e trazione 4×4.

Jeep Gladiator e il nuovo Fiat Suv sono stati confermati nelle scorse ore dai dirigenti di FCA per l’America Latina

Il modello è nella fase di test finale. “Il pick up è in fase di validazione su percorsi in Argentina, Colombia e Costa Rica, in preparazione al suo lancio commerciale in America Latina”, ha spiegato Pablo García Leyenda, direttore commerciale di FCA Argentina. Inoltre segnaliamo che Martín Zuppi, direttore generale di FCA Argentina, ha dichiarato al sito Web “Argentina Autoblog” che il SUV compatto Fiat arriverà nel 2021 e sarà prodotto in Brasile. È molto probabile che questo nuovo SUV utilizzi la piattaforma Argo e abbia misure simili a quelle del modello compatto.

FCA in Brasile opera nel segmento solo con Jeep Renegade, ma ha studiato a lungo un modello compatto per l’importante mercato sudamericano. Con questi modelli le vendite del gruppo italo americano nei principali mercati dell’America Latina dovrebbero aumentare ulteriormente.

