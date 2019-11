FCA richiama 72.000 Fiat 500

Fiat Chrysler Automobiles sta richiamando 72.761 veicoli Fiat 500 in tutto il mondo a causa di passacavi del cambio difettosi. Alcune boccole possono degradarsi se soggette a calore e umidità, causando la separazione del cavo del cambio dalla trasmissione e l’arresto della funzione di cambio, ha dichiarato la società in un comunicato mercoledì. Il richiamo riguarda la Fiat 500 del 2012-2013: 51.788 veicoli negli Stati Uniti, 10.627 in Canada, 3.520 in Messico e 6.826 al di fuori del Nord America. “FCA è a conoscenza di tre incidenti minori potenzialmente correlati, ma la società non è a conoscenza di lesioni potenzialmente correlate”, afferma la nota.

La trasmissione potrebbe non cambiare nella marcia selezionata, affermano i documenti NHTSA, e in fase di parcheggio il veicolo potrebbe muoversi. I clienti di Fiat 500 potrebbero notare movimenti del cambio allentati se si verifica la condizione, ha detto FCA, ma dovrebbero comunque utilizzare la normale selezione della marcia del freno di stazionamento. I regolatori del cavo del cambio saranno sostituiti con “una boccola più robusta”, hanno detto i documenti di richiamo. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare nuovi aggiornamenti su questo richiamo relativo ad alcune unità di Fiat 500. Ti potrebbe interessare: FCA e PSA firmeranno un accordo a breve

