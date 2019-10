Fedez torna a casa e Chiara Ferragni subito mette un post

Dopo due settimane di assenza da casa da parte di Fedez, durante il quale il rapper ha partecipato al reality “Celebrity Hunted” di Amazon Prime Video, Chiara Ferragni riabbraccia il suo Fedez e posta subito una foto su Instagram per festeggiare l’atteso ormai ritorno del marito a casa.

Ma come è sembrato Fedez al rientro a casa?

Fedez in un primo momento è apparso sui social con un look molto trasandato e con barba, non proprio un aspetto incoraggiante per i suoi fans, poi, subito dopo, forse resosi conto che aveva potuto mettere in allarme i suoi fans (o come al solito è stata una trovata fatta apposta), si è mostrato sull’account della moglie con un autoscatto fatto in due.

Nel suo primo post il cantante, che è scomparso dai social per 15 giorni, ha caricato un’immagine in compagnia di uno degli altri protagonisti della nuova serie, lo YouTube Luis Sal, con due scatti a fissare il look e i volti del prima e del dopo registrazione del reality.

Poi la coppia come al solito, abituati a far parlare di loro, si sono postati in una foto insieme in un bagno, e guarda caso, tanto per cambiare, la signora Ferragni si è mostrata in intimo.

