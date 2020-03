Fender: come imparare a suonare gratuitamente basso, chitarra e ukulele

Fender, una grossa azienda americana, ha messo a disposizione, durante questo periodo di emergenza da Covid-19, delle lezioni gratis online per poter imparare a suonare uno strumento, che può essere la chitarra, il basso e l’ukulele, senza uscire di casa.

Ecco come imparare a suonare gratis online da casa la chitarra, il basso e l’ukulele

In queste settimane dovuta all’emergenza del Covid-19 è importante rimanere in casa per salvaguardare la propria salute e quella degli altri. Quale cosa migliore da fare se non cercare di impegnare il nostro tempo a fare qualcosa di utile e crearsi un hobby?

Le prime cose che ci porta a fare stare in casa sono mangiare, vedere la televisione o passare molte ore vicino a computer e telefonini. Una volta che accendiamo la tv, perché non collegarla ad un PC e imparare a fare ginnastica, oppure, se preferite, imparare a suonare uno strumento musicale?

Questa iniziativa è già stata presa in Italia da Alex Britti, che ogni settimana, tramite Facebook, in diretta dà lezioni di musica. Questa idea è stata seguita da una nota società americana, amata da tutti i chitarristi, la Fender.

Sul sito di questa azienda americana sono presenti molti video di lezioni per poter imparare a suonare il basso, la chitarra e l’ukulele.

Il servizio gratuito sarà offerto solo per i primi 100mila iscritti che riusciranno a scaricare l’apposita App.

Anche qui, per parecchie persone, potrebbe essere un modo per passare il tempo mentre si sta in casa. Allo stesso tempo con queste lezioni si potrebbe scoprire di avere delle capacità che fino ad ora non immaginavamo nemmeno; potrebbe diventare così un hobby da portare poi avanti per tutta la vita.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube