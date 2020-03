Fenomeno ottico fa ‘fluttuare’ i lampioni nel cielo di San Pietroburgo

Questa volta non vi parliamo di un evento paranormale o misterioso, ma di un evento naturale, come gli scienziati hanno confermato molto tempo fa. Ma ovviamente, questo fenomeno ottico avvenuto nei giorni scorsi a San Pietroburgo in Russia, oltre a creare una scena bella e insolita, secondo qualcuno ha contribuito a creare uno scenario abbastanza inquietante. Secondo gli scienziati, questo fenomeno che sembra far fluttuare i lampioni della luce è determinato dalla presenza di cristalli di ghiaccio sospesi nell’aria fredda, che illuminati da fonti di luce sulla Terra danno l’apparenza di colonne di luce disegnate verticalmente in vari colori. Dalla Terra, queste luci sono create dall’illuminazione artificiale di lampade e riflettori in edifici e parchi.

Un curioso fenomeno ottico sembra far fluttuare i lampioni nel cielo a San Pietroburgo

I residenti e i visitatori di San Pietroburgo hanno condiviso diverse foto del curioso fenomeno ottico naturale sui social media nelle scorse ore. Sebbene non sia un evento inspiegabile, fotografarlo richiede cieli freddi e limpidi, cosa rara nella città russa. Le immagini ovviamente hanno fatto il giro del mondo attraverso le condivisioni che le numerose foto hanno avuto sui social network. Questo fenomeno ottico atmosferico dovuto alla rifrazione della luce solare da parte dei piccoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’atmosfera è conosciuta con il nome di Parelio.

Ti potrebbe interessare: Fenomeno paranormale in un museo delle cere in Messico: il video

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube