Fenomeno paranormale in un museo delle cere in Messico: il video

Un utente di Facebook ha pubblicato nelle scorse ore un filmato che sta facendo molto discutere tra gli appasionati del mistero. Il video sembra aver catturato quello che sembra essere un “fenomeno paranormale” avvenuto in un museo delle cere del Messico. Karina Valdivia ha pubblicato foto e video della sua visita al museo. In una delle registrazioni si osserva la figura di cera dell’emblematico combattente ” El Santo “ che fa un movimento degli occhi. Durante una panoramica fatta dalla donna in cui cerca di filmare l’ambiente e le personalità di cera presenti nel museo, il personaggio molto conosciuto in Messico fa ripetutamente un movimento dell’occhio, sembra addirittura che la stia guardando.

Ovviamente questo video che vi mostriamo qui sotto sta facendo parlare molto di se sul web. In tanti infatti si chiedono se si tratti di una testimonianza reale o di un fake. Come sempre accade in questi casi il pubblico si divide tra chi pensa che il filmato sia autentico e chi invece ipotizza si tratti di una trovata per fare visualizzazioni su YouTube. Del resto non sarebbe la prima volta che ciò accade e nemmeno l’ultima.

