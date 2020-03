Ferie forzate per coronavirus: chi le decide?

Con l’emergenza Coronavirus, molti i lavoratori che ci hanno scritto sulle ferie forzate imposte dalle aziende. In quest’articolo rispondiamo ad un nostro lettore che ci chiede se il datore di lavoro può scegliere quale dipendente mettere in ferie.

Coronavirus e ferie forzate

Buongiorno,

ho letto il Vs l’articolo riguardo l’oggetto ma, volevo ulteriormente chiedervi in un’azienda è lecito che il datore di lavoro metta in ferie forzate solo alcuni dipendenti e altri no? Mi spiego meglio.. io sono la “fortunata” delle ferie forzate e parte del mio lavoro è stato affidato ad un’altra collega che invece lavora in ufficio seppur a giorni alterni. Il datore di lavoro non dovrebbe applicare a tutti i dipendenti la stessa regola?

Grazie.

Cordiali saluti.

Ferie forzate: l’ultima parola spetta al datore di lavoro

Sulle “ferie forzate” per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus, l’ultima parola spetta al datore di lavoro, che dovrà considerare due aspetti importanti: la produttività e le esigenze personali dei dipendenti.

Nelle esigenze di normale attività, le ferie aziendali sono comunicate preventivamente dall’azienda. Poi, ogni dipendente, presenta con richiesta scritta i giorni di ferie di cui vuole disporre.

Il Coronavirus è un evento eccezionale e il datore di lavoro in questi casi può imporre le ferie a tutti i dipendenti considerando anche le esigenze produttive e organizzative previste nella situazione di emergenza nazionale richiamate dal DPCM dell’11 marzo.

Il datore di lavoro deve comunicare ai propri dipendenti la scelta delle ferie forzate per impossibilità a ricorrere agli strumenti alternativi come lo smart working.

Nel caso specifico, probabilmente il datore di lavoro ha fatto questa scelta per questioni produttive e organizzative. In questi casi per i lavoratori che sono costretti a lavorare, il datore di lavoro deve adeguarsi alle norme di protezione per evitare il contagio da coronavirus. Abbiamo specificato le norme e gli obblighi del datore di lavoro in quest’articolo: Coronavirus: verifica anti febbre per entrare in azienda e rispetto privacy

