Ferie forzate per Coronavirus: una sorta di ‘arresto domiciliare’, ingiusto

Le ferie forzate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus non piacciono ai dipendenti che le considerano una sorta di arresto domiciliare, ecco il punto di vista di un nostro lettore che ci chiede la nostra valutazione.

Emergenza Coronavirus e lavoro

Con riferimento a quanto leggevo nel vostro articolo relativo all’oggetto, posso essere d’accordo sul fatto che secondo quanto previsto dall’art. 2190, il datore di lavoro possa mettere il lavoratore in ferie forzate sempre anche non in casi di emergenza come questo. Però secondo la mia opinione bisognerebbe tenere conto che in queste cosiddette “ferie forzate”, rispetto ai casi in tempi di normalità, il lavoratore non può muoversi di casa per fare una qualsiasi cosa che non sia la spesa!!

Pertanto, far esaurire le ferie, comprese quelle non ancora maturate per una sorta di “arresto domiciliare”, lo trovo abbastanza ingiusto rispetto a chi ha potuto usufruire di un medesimo periodo di riposo degno da poter essere considerato tale. Quindi il ns caro Governo dovrebbe tenere in considerazione le condizioni dei lavoratori non solo tramite congedi parentali, ma dovrebbe avere un occhio di riguardo anche per quelli che una famiglia non ce l’hanno, però necessitano lo stesso di poter godere di un periodo di meritata vacanza!

Grazie e saluti

Ferie Forzate

Il datore di lavoro in questo periodo di emergenza coronavirus ha due compiti ben precisi: dove è possibile cercare di mantenere l’operatività e la produttività aziendale applicando lo smart warking e dall’altra tutelare la salute del lavoratore.

Il Coronavirus è un evento eccezionale e il datore di lavoro in questi casi può imporre le ferie a tutti i dipendenti considerando tanti fattori (DPCM dell’11 marzo).

Il datore di lavoro deve comunicare ai propri dipendenti la scelta delle ferie forzate per impossibilità a ricorrere agli strumenti come lo smart working.

Non è escluso che le aziende possano riconoscere delle ferie supplementari, si tratta di un periodo di ferie aggiuntivo rispetto a quello previsto nei CCNL. Questa misura dovrà essere definita con un accordo aziendale che vista l’emergenza non è da escludere.

Ferie Forzate per Coronavirus: guida completa

