Rassegna oggi 26 agosto 2019 su: Festività non godute e calcolo in busta paga; Legge 104 congedo straordinario e congedo per motivi familiari, vari aspetti su convivenza e invalidità certificata, con familiare in Italia e all’Estero; Pensione Quota 41 e interruzione Naspi; Pensione con 56 anni di età e 35 anni di contributi; Pensione di vecchiaia anticipata di 4 anni; tutte le novità della giornata.

Festività non godute

Abbiamo trattato la problematica della festività padronale e la sua monetizzazione, rispondendo ad un quesito specifico di un lettore che chiedeva se la festività non goduta andava persa. È possibile leggere qui la notizia: Festività non goduta in busta paga: come viene calcolata

Congedo straordinario legge 104 e congedo per gravi motivi

Il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, è retribuito e coperto da contribuzione figurativa. I beneficiari per poter fare domanda devo avere dei requisiti specifici e non basta la sola convivenza. Abbiamo trattato l’argomento in quest’articolo: Congedo biennale retribuito con legge 104 per il familiare: la convivenza non basta

Oltre al congedo straordinario legge 151 esiste il congedo biennale per gravi motivi non retribuito. Anche questo congedo richiede dei requisiti specifici ma non è prevista la convivenza con il familiare d’assistere. Nello specifico abbiamo esaminato le patologie invalidanti che danno il diritto e quando l’invalidità deve essere certificata in Italia e se è possibile richiederlo per il familiare che risiede all’Estero. Leggi la notizia completa in quest’articolo: Congedo biennale retribuito e non, con legge 104 per il familiare all’estero

Pensione Quota 41, pensione anticipata e pensione di vecchiaia

Abbiamo analizzato il pensionamento con le varie forme pensionistiche attualmente in vigore, soffermandoci su varie aspetti della normativa. In particolare, la possibilità di accedere alla Quota 41 sospendendo l’indennità Naspi e quale normativa lo prevede: Pensione Quota 41 e sospensione Naspi per accedere prima al pensionamento.

Analisi di confronto fra tre misure pensionistiche che permettono il pensionamento anticipato: Pensionamento con 56 anni e 35 anni di contributi, quali alternative

La possibilità di anticipare la pensione di vecchiaia quattro anni prima con l’Ape Volontario, in vigore per tutto il 2019: Pensioni: come anticipare di 4 anni la pensione di vecchiaia

